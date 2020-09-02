Лавров объяснил, почему Россию беспокоит ситуация в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5d6fc926-ed05-11ea-beba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба министерство иностранных дел РФ

Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, которая происходит не без активного вмешательства извне. Ситуация в этой стране беспокоит Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он объяснил, что российские власти обеспокоены происходящим в Белоруссии, поскольку Минск является стратегическим союзником Москвы.

Лавров подчеркнул, что российские власти обладают подтверждёнными сведениями, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины. По его словам, в Белоруссии сейчас находятся около 200 натренированных на Украине экстремистов.

Протестные акции в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Часть белорусов посчитала, что выборы были сфальсифицированы и вышла на акции протеста.

На последних несанкционированных акциях в стране задержали 128 человек. Об этом заявили представители МВД республики.

Выборы в Белоруссии не признали страны — члены ЕС. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию. Оппозиция сформировала Координационный совет для переговоров с властью. МВД страны возбудило уголовное дело из-за его создания.

NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин подтвердил признание выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что всё происходящее в республике является исключительно внутренним делом соседей.