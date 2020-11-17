Лавров объяснил, по чьей вине деградируют отношения России и Евросоюза

https://static.news.ru/photo/362d14d4-28c6-11eb-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с видеообращением к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи». Он констатировал, что в последние годы продолжается деградация отношений между Россией и Евросоюзом.

По словам главы внешнеполитического ведомства, это происходит не по вине Москвы. Он отметил, что ряд мер, направленных против России, не способствуют улучшению диалога.

К сожалению, коллеги из ЕС, стремясь обеспечить себе односторонние преимущества за счёт других, сделали весьма недальновидный выбор в пользу логики «ведущий — ведомый». Это выбор в пользу архаичных геополитических игр с «нулевой суммой» и в пользу новых разделительных линий, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что ЕС поддержал антиконституционный вооружённый переворот на Украине и ввёл в отношении РФ односторонние санкции, что разрушило всю систему диалога Россия — ЕС. При этом, заметил Лавров, с кризисом доверия столкнулась вся Европа, а европейский бизнес, и в частности немецкий, несёт значительные убытки.

Глава МИД выразил надежду на восстановление взаимоуважительного диалога между Москвой и Берлином, добавив, что российская сторона искренне заинтересована в этом. В таком случае, по его мнению, возможно улучшение ситуации в масштабах всей Европы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сергей Лавров прокомментировал требование Госдепа США проинформировать Запад о подробностях соглашения по Нагорному Карабаху. Лавров назвал этот запрос странным, уточнив, что все детали и так передавались по дипломатическим каналам.