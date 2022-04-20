Лавров объяснил, от чего зависит исход переговоров с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход российско-украинских переговоров будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы, сообщили в МИД РФ. На встрече дипломаты также обсудили последние события на Украине и возможность совместных шагов по обеспечению безопасности гражданских, в том числе иностранцев.

В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе телефонного разговора с Чавушоглу Лавров акцентировал внимание на том, что ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных нацбатах, которые, согласно официальной позиции МО РФ, используют мирных жителей в качестве «живого щита» и отказываются пользоваться гумкоридорами. В пресс-службе МИД России также отметили, что Лавров и Чавушоглу обсудили возможные совместные шаги по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара прилагает усилия для организации встречи президента РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, она возможна в случае согласия российского лидера. Дипломат при этом отметил, что события в Буче негативно сказались на переговорном процессе. Вместе с этим он указал, что несмотря на все трудности, у сторон есть возможность достичь перемирия.