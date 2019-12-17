https://static.news.ru/photo/948a696a-2132-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, если бы не позиция Брюсселя в контексте украинских событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он считает, что даже несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнёрами. Свою точку зрения глава российского МИД изложил в статье «Соседи по Европе», которую опубликовала «Российская газета».

Лавров также отметил, что и Москва, и Брюссель способны нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность на континенте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правозащитники из разных стран должны объединиться для эффективного преодоления угроз, с которыми общество сталкивают современные вызовы, заявил Сергей Лавров. Он отметил, что «на евразийском пространстве остаётся немало проблем в правочеловеческой отрасли». В их числе — расовая, этническая, религиозная нетерпимость. В ряде стран «остро стоит вопрос прав национальных меньшинств».