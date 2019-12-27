https://static.news.ru/photo/9d6cde42-25e1-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются циничным вмешательством в европейский бизнес.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта, — сказал Лавров.

Он также отметил, что некоторые сенаторы США прямо угрожают руководству компаний, участвующих в строительстве газопровода.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой остановила работы швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала раскрывать, как именно Россия ответит США, которые ввели санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Однако она заверила, что меры последуют в любом случае.