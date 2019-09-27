https://static.news.ru/photo/e3bea758-a810-11e9-aa12-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В его выступлении на 74-й сессии Генассамблеи ООН говорилось о том, что бесцеремонным давлением Запад незаконно получил атрибутивные функции в нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности, сообщает ТАСС .

Лавров подчеркнул, что продолжаются игры вокруг конвенций, обязывающих все страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права нацменьшинств.

Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими «правилами»: закрывают глаза на открытое лишение нацменьшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства, — сказал министр.

Ранее News.ru сообщал, что Лавров привёл слова Помпео об отношении к визовому скандалу. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что он и президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблею ООН. Лавров добавил, что если госсекретарь США ему солгал, то «возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН».