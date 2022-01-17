Лавров обвинил США в распространении дезинформации в отношении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальными лицами США распространяется полная дезинформация о том, что Россия якобы готовит провокации для обеспечения предлога к «так называемому вторжению РФ на Украину». При этом трагедия Украины стала результатом организованного «в значительной степени» госпереворота со стороны Госдепа, сообщил он в понедельник, 17 января, на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчёт самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причём госпожа [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки сказала: «Как это было уже в 2014 году», — подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД, нынешняя трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», только причиной её стала не какая-то провокация со стороны России, а «поддержанный и даже организованный в значительной степени» по линии США государственный переворот.

И сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец минские договорённости. Эта тема обсуждалась и в ходе саммита президентов Путина и Байдена в июне прошлого года в Женеве. Там мы увидели и услышали понимание США, в чём же суть минских договоренностей. Прежде всего — в особом статусе Донбасса. И этим, я надеюсь, американские коллеги займутся, — продолжил Лавров.

При этом, по мнению дипломата, то число разработанных сценариев поведения США в случае якобы возможного «вторжения» РФ на Украину рождает предположения о том, что американские спецслужбы, а также разведка и внешнеполитическое ведомство страны объявили некий конкурс на их создание. Так Лавров прокомментировал слова замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что в Госдепе есть 18 разработанных сценариев действий в такой ситуации.

Министр также подчеркнул, что пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым уже была изложена позиция российской стороны.

Ранее Лавров заявил о недопустимости каких-либо альтернатив Минским соглашениям для украинской стороны. По его словам, они являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе.