Лавров обвинил США в использовании пандемии для наращивания давления

https://static.news.ru/photo/6f7f5a72-596c-11eb-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и другие западные страны пытались использовать сложившуюся в мире ситуацию с коронавирусом для наращивания применения методов давления и вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

На пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, он отметил, что со стороны стран Запада «не везде и не всегда» проявлялось стремление к солидарности и совместной работе в условиях пандемии коронавируса.

Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединённые Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий, — заявил министр иностранных дел РФ.

По его словам, это проявлялось не только в виде односторонних ограничительных рестрикций, «но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран», передаёт ТАСС. В частности, глава МИД отметил ситуацию вокруг «ближайшего соседа» России — Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что другие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросах борьбы с коронавирусом и получении российской вакцины от COVID-19, соответствующие сигналы поступают в МИД РФ, сообщил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.