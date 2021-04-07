Лавров обвинил США и их союзников в ненадёжности

https://static.news.ru/photo/c620c554-9842-11eb-8344-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

США и их союзники — ненадёжные партнёры. Россия не может полагаться на их настроения в ключевых для жизнеобеспечения государства областях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что у Москвы нет доверия к заявлениям со стороны Вашингтона о желании выстраивать предсказуемые двусторонние отношения.

Мы слышим, сейчас вот официальный представитель Госдепартамента делал какие-то заявления, что санкции будут, но США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией. Слова звучат неубедительно, будем ждать конкретных дел, — цитирует министра РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия готова дать ответ на любые недружественные шаги со стороны Штатов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении России, а также возможность высылки дипломатов, которых американская сторона считает сотрудниками разведки РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы.

Как писал NEWS.ru, в Совфеде заявили, что Москва не потерпит этого. Первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров отметил, что со стороны РФ последуют зеркальные меры в соответствии с международными нормами.