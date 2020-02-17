Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон стоит на стороне развития диалога между Парижем и Москвой, который является единственным выходом из кризисных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Макрона о попытках российского вмешательства во французские выборы, передаёт «Интерфакс». Президент Франции при этом заявлял, что не только Москва якобы использует подобные методы. По...