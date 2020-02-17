Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Майклом Помпео на полях Мюнхенской конференции, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями.
Я почувствовал, что есть определённые подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнёров, — подчеркнул политик.
По словам Лаврова, они договорились продолжить по ним профессиональный разговор,
Как писал NEWS.ru, Североатлантический альянс (НАТО) усилит систему противоракетной обороны, расширит потенциал ядерного и обычного арсенала организации в ответ на развёртывание Россией крылатых ракет нового поколения, включая 9М729, рассказал генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц.
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