https://static.news.ru/photo/8a4d6eb4-dbca-11e9-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш и Сергей Лавров Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем обсудил сирийский кризис, а также другие актуальные вопросы.

Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов Пятой трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству. По его мнению, в настоящее время главной становится задача оказания гуманитарной помощи нуждающейся стране.