Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a38ebf06-07f5-11eb-819e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, следует из сообщения МИД РФ.

Выражена серьёзная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий, — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на интенсивные усилия РФ как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе.

Стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.