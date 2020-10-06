Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, следует из сообщения МИД РФ.
Выражена серьёзная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий, — говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров также обратил внимание на интенсивные усилия РФ как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе.
Стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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