Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили проблемы региональной безопасности.
Кроме того, дипломаты коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Встреча состоялась «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на
Как ранее писал News.ru, Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ, находящимся под санкциями США. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».