Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили проблемы региональной безопасности.

Кроме того, дипломаты коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Встреча состоялась «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте российского МИДа.

Как ранее писал News.ru, Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ, находящимся под санкциями США. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

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