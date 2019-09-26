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Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров выступил с предложением забрать Росстат из ведения Минэкономразвития. Он пояснил, что служба должна вернуться под контроль правительства из-за подгонки данных под нужный результат.

По словам парламентария, Росстат необходимо обезопасить от возможности использования в своих целях различными ведомствами. Депутат напомнил про показатели экономического роста по итогам 2018 года, составившие 2,3%. Макаров подчеркнул, что Госдума...