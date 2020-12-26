Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Армении Арой Айвазяном выполнение трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении, — говорится в заявлении МИД РФ.
Стороны обсудили вопросы двусторонней региональной и международной повестки и обменялись различными мнениями по этим направлениям.
Предыдущий разговор министры провели 23 декабря. Они также обсуждали ситуацию по Карабаху. 21 декабря Лавров пообщался с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они уделили внимание региональным вопросам, «представляющим взаимный интерес», писал NEWS.ru.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы. Кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших, писал NEWS.ru.