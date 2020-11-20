Лавров обсудил с гендиректором ЮНЕСКО гуманитарную ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/82f572f8-2b4f-11eb-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл 20 ноября телефонные переговоры с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле. Стороны обсудили использование потенциала международной организации в охране памятников культуры и религиозных объектов в Нагорном Карабахе.

Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО <...> в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также [в области] восстановления образовательной системы в регионе, — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Азуле отметила, что организация готова помочь Азербайджану и Армении в сохранении исторического наследия Нагорного Карабаха. По её словам, с согласия всех заинтересованных сторон в Карабах будет направлена группа специалистов, которые составят перечень самых значимых культурных ценностей. ЮНЕСКО готова к работе по созданию условий для такой миссии. Она подчеркнула, что необходимо защитить наследие региона и предотвратить любой дополнительный ущерб местным историческим объектам.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. В соответствии с условиями соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, запущен процесс обмена военнопленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан уже приступил к восстановлению пострадавших территорий в Карабахе, которые перешли под контроль Баку. Президент республики Ильхам Алиев заявил, что в Джебраиле и Физули не уцелело ни одного здания, за исключением воинской части и нескольких примыкающих построек.