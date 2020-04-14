Лавров обсудил распространение коронавируса с главой МИД Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И. Они обсудили распространение коронавируса в мире.
Министры высоко оценили взаимодействие между двумя странами в решении практических задач по противостоянию пандемии. Стороны планируют укреплять сотрудничество в целях защиты и здоровья граждан, а также координировать усилия по борьбе с COVID-19 на международной арене.
Как передаёт пресс-служба МИД РФ, Сергей Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие России и КНР в ООН и Совете Безопасности, затронули вопросы урегулирования ситуации в Афганистане.
NEWS.ru писал, что Сергей Лавров высоко оценил работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией.
Всего коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч умерли, более 450 тысяч выздоровели.
В России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (2774 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 170 человек.
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