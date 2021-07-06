Лавров обещал жёсткие ответы на недружественные шаги США

Москва будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона. Об этом в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин чётко обозначил , что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. Возражений на это при переговорах с американским лидером Джо Байденом не прозвучало. Тем не менее после завершения саммита его участники с американской стороны вновь начали приводить прежние угрозы и требования.

Если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению, — рассказал глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что попытки ведения диалога с РФ с позиции силы изначально обречены на провал.

На недружественные действия будем отвечать жёстко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений, — сказал министр.

Ранее Лавров рассказал об «уравнении безопасности», предложенном Россией США.