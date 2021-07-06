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Лавров обещал жёсткие ответы на недружественные шаги США

02:23, 06 июля 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com
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Москва будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона. Об этом в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин чётко обозначил, что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. Возражений на это при переговорах с американским лидером Джо Байденом не прозвучало. Тем не менее после завершения саммита его участники с американской стороны вновь начали приводить прежние угрозы и требования.

Если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению, — рассказал глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что попытки ведения диалога с РФ с позиции силы изначально обречены на провал.

На недружественные действия будем отвечать жёстко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений, — сказал министр.

Ранее Лавров рассказал об «уравнении безопасности», предложенном Россией США.

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