Лавров обещал жёсткие ответы на недружественные шаги США

Москва будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона. Об этом в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» рассказал глава МИД Сергей Лавров.
По словам Лаврова, президент России Владимир Путин
Если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению, — рассказал глава российской дипломатии.
Лавров подчеркнул, что попытки ведения диалога с РФ с позиции силы изначально обречены на провал.
На недружественные действия будем отвечать жёстко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений, — сказал министр.
Ранее Лавров рассказал об «уравнении безопасности», предложенном Россией США.