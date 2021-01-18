Лавров: неготовность США отказаться от ядерной войны говорит о многом

https://static.news.ru/photo/d5838cc0-5972-11eb-8257-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тот факт, что власти США отказываются подписывать заявление о недопустимости ядерной войны и постепенное снижение порога допустимости применения оружия массового поражения говорит о многом, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так глава МИД РФ прокомментировал предложение спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон не должен подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.
Это не просто каприз Биллингсли или любого другого американского деятеля, который считает неприемлемым для США подписаться под заявлением о недопустимости ядерной войны. Это отражение доктринальных установок, которые в американских доктринах по применению силы, ядерного оружия сейчас закрепляются. Понижение уровня боезарядов с расчетом на то, что они могут использоваться как оружие на поле боя, и отказ зафиксировать в доктрине, что ядерное оружие применяется только в ответ на нападение на США, эти доктринальные нюансы о многом говорят, — цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению министра иностранных дел России, курс Вашингтона в отношении сдерживания РФ и Китая вряд ли изменится при новом президенте США Джо Байдене, об этом свидетельствуют назначения в его администрацию. В то же время Лавров надеется, что России и Соединённым Штатам удастся прийти к договорённостям по вопросам разоружения.