Лавров: неготовность США отказаться от ядерной войны говорит о многом

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Избранный президент США Джо Байден сформирует не пропагандистскую, а профессиональную команду. И с ней можно будет сотрудничать по вопросу контроля над вооружениями. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Байден стал президентом США в результате выборов, которые прошли 3 ноября. Результаты голосования неоднократно пытался опровергнуть соперник избранного лидера — экс-глава государства Дональд Трамп. Однако добиться пересчёта голосов бизнесмену не...