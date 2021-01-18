Лавров не ждёт перемен в курсе США по РФ и Китаю при новом президенте

https://static.news.ru/photo/0344dd4a-5972-11eb-8af5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid/vk.com

Курс Вашингтона по сдерживанию России и Китая сохранится при новом президенте США Джо Байдене, уверен глава МИД России Сергей Лавров. О планах придерживаться заданного курса говорят назначения в команде нового лидера США, отметил министр.

Видно, что линия на доминирование американского государства и американского образа жизни, американского понимания жизни других стран продолжится. Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня. Они уже рассуждают, как сделать так, чтобы Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка, — приводит слова Лаврова ТАСС.

При этом Лавров допустил, что, возможно, отношение Вашингтона к Москве при новой администрации стает чуть более вежливым, хотя сути взаимоотношений это всё равно не изменит.

Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договорённости, — отмечает глава МИД России.

В то же время Лавров полагает, что с новым президентом США будет проще договориться по вопросам разоружения, и его команда более профессионально подойдёт к вопросам о договорах по разоружению.

Всё-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован, чтобы команда у него была профессиональной, а не пропагандистской, — допускает Лавров.

При этом в команде Байдена есть люди, с которым Россия уже налаживала диалог, и это, возможно, позволит быстрее прийти к каким-то положительным результатам.

Российский министр подчеркнул, что Москва будет ждать конкретных предложений новой администрации США по судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает 5 февраля.

Слышим о намерениях администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме и в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений, наша позиция хорошо известна, она остаётся в силе, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, Лавров заявил о беспокойстве российских властей в связи с тенденциями Запада подрывать принципы международной безопасности для решения внутриполитических проблем. По мнению главы МИД РФ, политические элиты в США и других странах надумывают себе врагов в лице России, Ирана, Китая и др., чтобы зарабатывать политические очки.