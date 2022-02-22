Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» жёсткое описание личности президента Украины Владимира Зеленского. Глава МИД назвал его «неуравновешенным и несамостоятельным человеком», такой вывод он сделал, основываясь на заявлениях украинского лидера.

Читал, что он там сказал. Вы знаете, от него можно чего угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, — заявил Лавров.

Он также добавил, что Зеленский «напрямую зависит от своих американских прежде всего кураторов».

Глава внешнеполитического ведомства ранее заявил, что реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема. По его словам, Москва понимает, что санкции против неё будут вводиться «по поводу и без повода». Министр также отметил, что западные коллеги не остановятся, пока не используют все свои возможности для «наказания России».

По словам Лаврова, Россия гарантирует безопасность республикам, это закреплено в подписанных накануне договорах о дружбе и сотрудничестве.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.