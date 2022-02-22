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Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком

13:24, 22 февраля 2022
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» жёсткое описание личности президента Украины Владимира Зеленского. Глава МИД назвал его «неуравновешенным и несамостоятельным человеком», такой вывод он сделал, основываясь на заявлениях украинского лидера.

Читал, что он там сказал. Вы знаете, от него можно чего угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, заявил Лавров.

Он также добавил, что Зеленский «напрямую зависит от своих американских прежде всего кураторов».

Глава внешнеполитического ведомства ранее заявил, что реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема. По его словам, Москва понимает, что санкции против неё будут вводиться «по поводу и без повода». Министр также отметил, что западные коллеги не остановятся, пока не используют все свои возможности для «наказания России».

По словам Лаврова, Россия гарантирует безопасность республикам, это закреплено в подписанных накануне договорах о дружбе и сотрудничестве. 

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

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