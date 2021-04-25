Лавров назвал заявления Чехии по Врбетице «не очень вменяемыми»

https://static.news.ru/photo/3a570166-a687-11eb-9f3a-96000091f725_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров считает заявления чешских властей о ситуации во Врбетице «не очень вменяемыми и путанными». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он охарактеризовал как здравое заявление чешского лидера Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов в этом городе, произошедших в 2014 году. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул , что президент республики «предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло семь лет назад на складе вооружений».

То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном — что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя всё решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует, — сказал Лавров.

Одновременно с этим, напомнил глава российского МИД, руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим были высланы 18 россиян, а правительство исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов, однако глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть дипломатов обратно. Кремль счёл ультиматум неприемлемым, в итоге обе страны в качестве зеркальных мер приняли решение сократить численность внешнеполитических ведомств до минимально возможного — в буквальном смысле до нескольких человек.

Ранее стало известно, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим чешским коллегой Якубом Кулганеком и пригласил для работы в киевское посольство дипломатов, высланных из России.