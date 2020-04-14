Лавров назвал возмутительными действия Праги из-за памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/62135d6e-7e5e-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Памятник Ивану Коневу в Праге Фото: Кристина Задорожная/NEWS.ru

Действия муниципалитета в Праге, связанные с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются циничными и возмутительными. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с российскими и иностранными журналистами.

Также он отметил, что действия в Праге в отношении памятника противоречат договору между РФ и Чехией. Европейская сторона, в свою очередь, ранее подчёркивала, что положения договора нарушены не были. По словам Лаврова, подобные заявления — «от лукавого».

Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно, они противоречат договору, который мы с Чешской Республикой подписали, — цитирует министра иностранных дел телеканал RT.

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Следственный комитет России возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан прокомментировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной.