Лавров назвал условия сотрудничества с новой администрацией Белого дома

https://static.news.ru/photo/5b3f812a-33a8-11eb-882d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Кремль имеет право рассчитывать на уважение новой администрацией Белого дома легитимных интересов других игроков на мировой арене, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что обсуждать итоги выборов главы США и последствия голосования для международной повестки преждевременно.

Разумеется, [сотрудничество с новыми властями США возможно] только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнёт наконец считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений, — рассказал руководитель ведомства в интервью изданию «Казинформ».

Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за обстановкой в Северной Америке и готова к любому сценарию развития событий. По словам Лаврова, политический курс Вашингтона, скорее всего, будет соответствовать взглядам экс-президента США Барака Обамы, судя по высказываниям демократа Джо Байдена.

Выборы главы США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. По предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270), а баллотирующийся на второй срок Дональд Трамп — 232.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Аризоны подтвердили, что на территории субъекта победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Соответствующие документы по очереди подписали члены совета избирательной комиссии штата. По данным американских СМИ, Байден в регионе набрал на 10 тысяч голосов больше, чем его оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп. Таким образом, их разрыв составил примерно 0,3%.