Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность признания Донецкой и Луганской народных республик мировым сообществом. По его словам, этот вопрос тесно увязан с необходимостью выполнения Минских соглашений со стороны Украины, сообщает РБК.

Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твёрдой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договорённости. Тогда всё будет в порядке, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров напомнил, что западные кураторы украинского режима неоднократно обещали России добиться выполнения Киевом его обязательств, предусмотренных в Минских соглашениях и касающихся прежде всего особого статуса Донбасса. По его словам, Запад должен сдержать обещание и обеспечить выполнение соглашений, которые Киев продолжает саботировать.

О том, что для урегулирования внутриукраинского кризиса необходимо соблюдение минских договорённостей, ранее заявил и глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, одобренные Советом Безопасности ООН Минские соглашения являются основополагающим политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны выполняться на практике.