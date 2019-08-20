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Испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является прямым доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобное испытание невозможно было подготовить в короткие сроки: ни за несколько недель, ни даже за несколько месяцев, информирует «Ридус». Это лишний раз свидетельствует о том, что...