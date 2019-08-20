Для того, чтобы начать подготовку к новой встрече в «нормандском формате», нужно выполнить предыдущие договорённости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о предложении контактной группе и нормандскому формату закрепить их юридически.
Данное заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы, сообщает
Таким образом, результаты последнего саммита нормандской четвёрки будут выполнены, можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате, — заявил министр.
По словам Лаврова, сейчас необходимо подготовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договорённостей.
Но первый этап, как я уже сказал, — выполнить то, о чем условились на предыдущем саммите. Тогда можно будет говорить уже о подготовке очередной новой встречи в верхах, — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас ведётся работа по проведению «нормандского формата», однако сроки встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не определены.