Лавров заявил, что Киев «становится всё более наглым» по отношению к России
Лавров назвал Украину «потерянным случаем» выполнения Минских соглашений
Сергей Князев
Сергей Князев
11:41, 01 декабря 2021
Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину «потерянным случаем» по части выполнения Минских соглашений. Тем не менее Москва не намерена провоцировать обострение конфликта даже на фоне стягивания украинских войск к границе с Донбассом. Об этом Лавров заявил, выступая в Совете Федерации. Его цитирует РИА Новости.
Киев становится всё более наглым по отношению к России, но Москва срываться не будет, — подчеркнул министр.
Он также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который в первые же месяцы своего правления назвал минские договорённости невыгодными для Украины, но позволяющими продолжать санкции Запада против России.
Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь, — добавил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии. По её словам, сейчас там находится 125 тысяч военнослужащих, и Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации в регионе.
Захарова подчеркнула, что законопроект, внесённый в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.