Лавров назвал тревожной обстановку на юго-востоке Украины

https://static.news.ru/photo/ce940d1e-9738-11eb-b6ce-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обстановку на юго-востоке Украины тревожной. Он отметил, что его разочаровывает позиция Запада в отношении Украины.

По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях, — отметил глава российского МИД в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Обстановка в Донбассе тем временем становится только хуже. В ЛНР на мине подорвались двое подростков, один из них погиб, другой доставлен в больницу. Утром 6 апреля в Донецке прогремел взрыв в жилом доме. В Горловке женщину ранил боеприпас, сдетонировавший на её участке.

Украинские силовики обстреляли из гранатомёта сёла Коминтерново и Веденское. ВСУ продолжают стягивать к линии разграничения людей и технику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Франции и Германии необходимо привести украинские власти в чувство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он с сожалением отметил, что при каждой встрече в рамках «нормандского формата» на уровне лидеров, представителей, сотрудников МИД российская сторона не видит «энергичных действий» со стороны французских и германских коллег «по приведению украинской стороны в чувство».