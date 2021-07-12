Лавров назвал самую любимую из 150 стран

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою самую любимую страну из 150, где он побывал. По словам министра, больше всего он любит возвращаться в Россию, пишет ТАСС.

Конечно, наша собственная, Российская Федерация. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше, — признался глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, у большинства людей возникает желание быть ближе к дому. При этом выяснилось, что министр иностранных дел России никогда не был в Канаде.

Хотя есть и страны, в которых люди традиционно выезжали на работу за границу и оставались там, в частности в Европейском союзе очень много практикуется таких переездов, — заметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что избавляется от негативных эмоций благодаря выражениям, которые «желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом». Такое заявление дипломат сделал на марафоне «Новое знание».