Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

https://static.news.ru/photo/8c564e08-3efa-11eb-8b76-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mfarussia/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несущественным инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним.

Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России и для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины, — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства, выступившего перед журналистами по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лавров считает также решение политиков об отказе встречаться с ним «несамостоятельным». Министр предположил, что они действовали по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражали интересы не своих избирателей, а внешних сил, не заинтересованных не только в развитии российско-боснийских и российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованных в том, чтобы страны Западных Балкан реализовывали своё право на выстраивание сотрудничества с внешними партнёрами.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Утром 15 декабря министр должен был встретиться с тремя членами президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), однако в итоге Лавров общался только с одним политиком.

У министра иностранных дел РФ была запланирована встреча с Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили своё участие в мероприятии. В официальном комментарии они объяснили своё решение несогласием с прозвучавшими 14 декабря высказываниями Лаврова о Дейтонских соглашениях. Члены президиума заявили, что слова главы МИД РФ идут вразрез с официальной позицией Сараево.

Российский министр 14 декабря в ходе пресс-конференции отметил, что ряд стран Запада пытаются «разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», что может привести к серьёзным негативным последствиям. Лавров подчеркнул, что все проблемы Боснии и Герцеговины должны решаться без вмешательства извне, в полном соответствии с соглашениями, писал NEWS.ru.