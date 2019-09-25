https://static.news.ru/photo/4c9b1ca6-87f6-11e9-a932-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Russian Look/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу. По его словам, глава соседнего государства Александр Лукашенко считает, что вооруженные силы его страны необходимо рассматривать как защищающие общие интересы и общую территорию.

Об этом Лавров рассказал в интервью газете « Коммерсант ».

Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%, — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Москва не полностью разделяет внешнеполитические установки Минска, но «это ничего не значит», поскольку по внешней политике обе страны имеют программу совместных действий.

Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать, — уточнил дипломат.

Ранее News.ru сообщал, что военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, зачем НАТО направила танки к литовско-белорусской границе. По его словам, Белоруссия находится на пути войск Альянса к территории России. Так эксперт прокомментировал прибытие танкового батальона армии США в литовский город Пабраде. Он отметил, что это не должно вызывать у России сильного беспокойства, поскольку угрозы «компенсируются как зеркальными, так и ассимметричными мерами».