Лавров назвал недопустимыми воинственные заявления Украины по Донбассу

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Воинственные заявления руководства Украины по Донбассу вызывают озабоченность. Об этом 29 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису. Единая позиция заключалась в необходимости выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя в соответствии с Минскими договорённостями, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в РФ считают недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины и выражают озабоченность недавними воинственными заявлениями украинского руководства.

Ранее на Украине потребовали от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он подчеркнул, что не будет никакого умиротворения. Будет или полная капитуляции России, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции РФ в Донбассе и Крыму, которая позволит Украине забрать регионы.

Экс-министр считает, что новые санкции в отношении России рано или поздно будут введены. При этом эксперт пояснил, что Украина сама санкции ввести не может, она способна только просить об этом у западных партнёров.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.