Лавров назвал ложью заявление белорусского оппозиционера о контактах с РФ

https://static.news.ru/photo/24344c06-2fde-11eb-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/MID_Russia

Слова члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о том, что между противниками президента республики Александра Лукашенко и руководством России существуют контакты, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полной ложью.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Латушко не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но говорит, что контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь, — сказал Лавров ТАСС.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Евросоюз ввёл санкции против нескольких десятков белорусов, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Вскоре после этого белорусские власти приостановили диалог с ЕС по вопросам прав человека.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Тихановская прокомментировала переговоры Лукашенко с Лавровым.