https://static.news.ru/photo/1ec966b4-57f0-11ea-82f5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на попытки сотрудниц грузинских СМИ взять у него комментарий. Он назвал журналисток больными.

Представительницы телеканалов Imedi и 1TVGe бежали за дипломатом, пытаясь задать вопрос. Запись этого инцидента попала в выпуск новостей, опубликованный на YouTube.

Вы чем-то... Вы больные, девочки, — сказал глава МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на российскую делегацию «набросились» журналистки из Грузии. По её словам, Лавров не пострадал, однако она сама получила травмы. Сотрудницы СМИ пытались добраться до главы российского ведомства, чтобы задать ему вопрос о том, посетит ли он Тбилиси.