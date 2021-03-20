Лавров назвал главный инструмент действий Запада

https://static.news.ru/photo/948a696a-2132-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

США и страны Запада на международной арене могут использовать сейчас лишь один инструмент — санкции, ожидая, когда партнёры «признают ошибки». Они разучились пользоваться классической дипломатией, и новая американская администрация проявляет те же «санкционные инстинкты». Об этом заявил в интервью китайским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, дипломатия — это отношения между людьми, умение слушать и слышать друг друга, находить баланс интересов. Если же разговор на дипломатическом и политическом уровне носит характер ультиматумов, если от партнёров ждут признания своих ошибок и согласия на выдвигаемые требования, то это не дипломатия.

Как только наши западные партнёры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям, — сказал Лавров.

Российский дипломат полагает, что новая американская администрация также идёт по пути своих предшественников. Лавров напомнил, что политика санкций началась ещё при президенте США Обаме и продолжается до сих пор. Не отстаёт в этом отношении и Европа.

То, что санкции ни к чему хорошему не приводят, видно на примере Европейского союза. Он пошёл по той же дорожке, объявил санкции против РФ под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал, даже единого факта нам не предъявил, — подчеркнул глава российской дипломатии.

Он отметил, что европейский бизнес высказывает недовольство тем, что несёт убытки, а его нишу на российском рынке при этом занимают другие страны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о том, что санкционные риски со стороны США следует снижать путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом писал NEWS.ru.