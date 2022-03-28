Лавров назвал бредятиной слухи о подготовке госпереворота в России

Сообщения о якобы готовящемся в России государственном перевороте, а также об исчезновении главы Минобороны Сергея Шойгу представляют собой откровенную ложь и бредятину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью сербским СМИ, которое транслировалось на сайте внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что подобные слухи распространяются украинскими спецслужбами и российскими неолибералами.

Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, <...> и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, — сказал министр.

Лавров предположил, что последним с утра подают материалы, которые надо озвучить, и они это делают.

Глава МИД заверил, что администрация президента, правительство и другие структуры власти России продолжают работать, исходя из своих обязанностей и интересов страны.

Ранее Лавров отметил, что Москва удивлена действиями лидеров западных стран, подпитывающих «пещерную русофобию». По его словам, они должны понимать пагубность подобного поведения. Министр добавил, что российские власти сделают соответствующие выводы.