Лавров назвал бандитизмом действия Запада в отношении России

Западные страны доходят до «прямого бандитизма» в отношении РФ, конфискуя частную собственность и отказываясь от взятых на себя обязательств, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Он добавил, что угрозы и ультиматумы не заставят Москву отказаться от суверенитета, передаёт ТАСС.

Западники не просто сейчас нарушают в своём русофобском угаре все нормы международного общения <...>. Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере, — цитирует главу МИД агентство.

Он отметил, что речь идёт о тех же странах, что ранее предпринимали агрессивные действия в отношении Ирака, Ливии, Югославии, а также закрывали глаза на ситуацию в Донбассе и действия там ВСУ и неонацистов.

Министр подчеркнул, что шантаж и ультиматумы не заставят Россию отказаться от суверенитета, многовековой истории и «богатейшего духовного наследия».

Ранее в интервью сербским СМИ Лавров заявил, что санкции Запада в отношении России никогда не прекращались. Они вводились ещё во времена СССР. Цель ограничений состоит в геополитическом сдерживании страны. Однако об изоляции России речи нет, поскольку у неё «огромное количество партнёров».