Лавров: НАТО пыталось научить Россию жить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на заседаниях Совета Россия — НАТО Альянс применял инструменты пропаганды и давления, пытаясь научить Москву жить, передаёт газета Corriere della Sera. Ранее Лавров сообщал о приостановлении работы постпредства и других органов для контактов с НАТО с 1 ноября.

НАТО, когда ещё были заседания совета Россия — НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины. В этом был их интерес, усилить пропаганду и проводить давление на Россию, — сказал глава российского дипведомства.

Он также отметил, что этот вопрос «закрыт», а Североатлантический альянс в случае необходимости может обратиться к послу России в Бельгии.

Ранее бывший главком НАТО адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис назвал слова Сергея Лаврова о приостановлении органов для контактов с Альянсом «едкими». Он добавил, что НАТО не следует исключать из поля зрения Москву, отношения с которой ещё можно восстановить при определённых условиях.