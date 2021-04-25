Лавров напомнил о готовности России отвечать на вызовы США

https://static.news.ru/photo/b59688d6-a5cb-11eb-948a-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не исключает ответных мер в отношении Вашингтона, если эскалация со стороны США не прекратится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Всё сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и ещё готовы принять, если продолжится эскалация, — заявил Лавров.

Он отметил, что предложение президента США Джо Байдена провести очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным было воспринято позитивно и в настоящее время изучаются возможные форматы этой встречи.

Ранее бывший посол Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор назвал болезненными новые ограничительные меры Вашингтона, введённые в отношении России. По его словам, они означают переход к новому этапу рестрикций и могут серьёзно усложнить жизнь Москве.