Лавров намерен провести переговоры с Помпео по гиперзвуковому оружию

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении провести телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. По словам министра иностранных дел, темой диалога станет гиперзвуковое оружие.
В сентябре 2019 года власти США прокомментировали предложение президента России Владимира Путина о покупке гиперзвуковых ракет. На тот период российская сторона являлась единственной в мире страной, которая обладала подобным вооружением.
Как ранее писал NEWS.ru, глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Политики обсудили координацию в борьбе с пандемией коронавируса.
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