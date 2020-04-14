Лавров намерен провести переговоры с Помпео по гиперзвуковому оружию

https://static.news.ru/photo/5e611ac4-7e38-11ea-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении провести телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. По словам министра иностранных дел, темой диалога станет гиперзвуковое оружие.

В сентябре 2019 года власти США прокомментировали предложение президента России Владимира Путина о покупке гиперзвуковых ракет. На тот период российская сторона являлась единственной в мире страной, которая обладала подобным вооружением.

Как ранее писал NEWS.ru, глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Политики обсудили координацию в борьбе с пандемией коронавируса.