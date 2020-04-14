Политика

Лавров намерен провести переговоры с Помпео по гиперзвуковому оружию

12:57, 14 апреля 2020
Майк Помпео и Сергей Лавров Майк Помпео и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении провести телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. По словам министра иностранных дел, темой диалога станет гиперзвуковое оружие.

В сентябре 2019 года власти США прокомментировали предложение президента России Владимира Путина о покупке гиперзвуковых ракет. На тот период российская сторона являлась единственной в мире страной, которая обладала подобным вооружением.

Как ранее писал NEWS.ru, глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Политики обсудили координацию в борьбе с пандемией коронавируса.

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