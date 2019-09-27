Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном. При этом дипломат подчеркнул тщетность санкционного давления на Россию.
Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео, передаёт
26 сентября Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США.
Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Дипломат выразил надежду на то, что Киев выполнит пакет договорённостей «Минск-2».