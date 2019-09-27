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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Майклом Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Дипломат выразил надежду на то, что Киев выполнит пакет договорённостей «Минск-2».

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам переговоров, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что Лавров провёл встречу со своим китайским коллегой Ван И. Переговоры состоялись «на полях» саммита Генеральной...