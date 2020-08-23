Лавров: на Тихановскую было оказано давление

https://static.news.ru/photo/7748cd48-e53f-11ea-8d43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Тихановская/facebook.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссию, заявил, что на экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и её сторонников, возможно, было оказано давление.

Она стала делать политические заявления, причем жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она всё чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке, — подчеркнул политик, выступая на форуме «Территория смыслов».

Лавров предположил, что главный адресат выступлений Тихановской находится в «западном направлении», передаёт РИА Новости.

Вот уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста в Белоруссии. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В начале этой недели Тихановская заявила о формировании Координационного совета (КС) оппозиции. 18 августа состоялась первая пресс-конференция КС. Собравшиеся объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту, писал NEWS.ru.