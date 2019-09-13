Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться со своим новым коллегой из Японии Тосимицу Мотэги на полях предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что не исключает такого развития событий, передаёт
Как ранее писал News.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может пройти на полях предстоящей Генассамблеи.