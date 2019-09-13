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Депутаты Госдумы отклонили законопроект КПРФ, предлагающий поддержать многодетные семьи и освободить родителей от уплаты налога на имущество. Против этой меры выступили чиновники правительства и Счётной палаты, а также парламентарии из «Единой России».

Поправки о том, что многодетная семья не должна платить налог на имущество. Тем более сейчас имущество у нас оценивается по кадастровой стоимости, довольно большие цены, особенно если в доме живут,...