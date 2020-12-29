Лавров: Москва приложит все усилия для сохранения перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/069883a2-4a7c-11eb-88e0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация приложит все усилия для предотвращения новых случаев нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами 30 декабря 2020 года. Дипломат напомнил, что единственный заметный инцидент произошёл 13 декабря на территории, где не присутствовали миротворцы РФ.

Министр отметил, что своевременные меры, принятые командованием контингента РФ во время контактов с азербайджанскими и армянскими партнёрами, помогли избежать разрастания конфликта.

Будем и далее прилагать все усилия, чтобы не допускать срывов перемирия <...>. На повестке дня — недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Лавров добавил, что перед сторонами также стоит задача сохранить исторические памятники, решить острые гуманитарные проблемы, а также наладить транспортное сообщение.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай». Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев.