Лавров: Москва пока не понимает, кто придёт на смену администрации Трампа

https://static.news.ru/photo/bb8b7a34-2fde-11eb-b184-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: t.me/MID_Russia

В России пока не понимают, с кем можно договариваться в Вашингтоне о контроле над вооружением и кто придёт на смену администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьёз договариваться о чём-то касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями, — цитирует ТАСС главу российского МИД.

Ранее Лавров также рассказал, что лидеры западных стран продолжают использовать методы цветных революций и поддерживать антиправительственные силы, в том числе в Белоруссии.

Как сообщал NEWS.ru, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Белоруссии 25 ноября. В Минске он проводит встречи с президентом страны Александром Лукашенко, а также с главой белорусского МИД Владимиром Макеем без прессы. Планируется, что стороны обсудят ситуацию в республике, а также вопросы отношений двух государств и международной повестки.