Лавров: Москва пока не понимает, кто придёт на смену администрации Трампа

В России пока не понимают, с кем можно договариваться в Вашингтоне о контроле над вооружением и кто придёт на смену администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьёз договариваться о чём-то касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями, — цитирует ТАСС главу российского МИД.
Ранее Лавров также рассказал, что лидеры западных стран продолжают использовать методы цветных революций и поддерживать антиправительственные силы, в том числе в Белоруссии.
Как сообщал NEWS.ru, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Белоруссии 25 ноября. В Минске он проводит встречи с президентом страны Александром Лукашенко, а также с главой белорусского МИД Владимиром Макеем без прессы. Планируется, что стороны обсудят ситуацию в республике, а также вопросы отношений двух государств и международной повестки.