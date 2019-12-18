Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Дипломаты обсудят проблематику заключения мирного договора.
По её словам, встреча состоится в Москве 19 декабря,
Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и взаимодействие в международных делах, — подчеркнула она.
Кроме того, стороны будут говорить о региональной и глобальной повестке дня.
Как писал NEWS.ru, в Токио 1 декабря прошёл митинг за возвращение «северных территорий» — так японцы называют южную часть Курильских островов. Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо отметил, что «от всего сердца» надеется на возвращение «северных территорий» Японии как можно скорее.
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