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Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он и его парламентская фракция в Госдуме РФ будут работать в новогодние каникулы и 31 декабря.

По словам партийного лидера, в здании Госдумы на Охотном ряду «31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР». Как передаёт ТАСС, выступавший за Жириновским на заседании нижней палаты парламента глава...