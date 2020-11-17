Лавров: МИД РФ не видит попыток переписать соглашение по Карабаху

https://static.news.ru/photo/37137ddc-28c3-11eb-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, российская сторона сейчас не видит каких-либо попыток «переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено».

Мы будем делать всё, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом, — цитирует слова Лаврова РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной повесткой диалога была ситуация в Карабахе. Политики признали роль России, действия которой привели к прекращению огня в регионе. Однако не все детали мирного соглашения оказались им ясны. США и Франция интересуются у России подробностями соглашения, регламентирующего прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, они хотят понять, в чём заключается роль Турции. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если США и Франции как сопредседателям Минской группы ОБСЕ нужны будут какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, то они их получат.