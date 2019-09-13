https://static.news.ru/photo/ce61d988-d5ed-11e9-becd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил высокий уровень взаимодействия России и Китая. По его словам, доверие между странами достигло такого уровня, что третьим странам просто некуда «вбивать клин».

У нас уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения с коллегами из МИД Китая, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед нашими ведомствами задачи, — заявил Лавров в интервью газете « Труд ».

По словам главы российской дипломатии, на регулярной основе проходят встречи с ключевыми фигурами китайского правительства. Только в 2018 году Лавров провёл шесть встреч с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И. Глава МИДа отметил, что в июне этого года лидеры двух стран констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень. Это было зафиксировано в подписанном ими Совместном заявлении.

В документе весьма подробно прописаны конкретные задачи, в том числе и на мировой арене, к реализации которых мы с китайскими коллегами уже приступили, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что Китай и Россия в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна намерены подписать документ о совместной проработке мер по стимулированию увеличения товарооборота. Стороны согласуют дорожную карту для достижения цели в $200 млрд к 2024 году.