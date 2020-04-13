Лавров и Зариф считают необходимым отказ от санкций при поставках лекарств

https://static.news.ru/photo/97ae5606-7d7b-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф провели телефонный разговор, в котором обсудили координацию в борьбе с COVID-19. Министры при этом отметили важность отказа от ограничительных мер при поставках медикаментов.

Министры уделили особое внимание задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок товаров первой необходимости и медикаментов, — сообщили в МИД РФ.

При этом в воскресенье руководитель управления здравоохранения Генштаба вооружённых сил Ирана Хассан Арагхизадех заявил, что государство изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.

По последним данным, сейчас в мире заболели коронавирусом более 1,8 млн человек. Жертвами инфекции стали более 114 тыс. Победить COVID-19 удалось более 430 тыс. заразившихся.

В России коронавирусом заболели уже 18 328 человек. За последние сутки число инфицированных возросло на 2558 человек. Не справились с болезнью 148 пациентов. В Москве, где больше всего заболевших жителей страны, сейчас 11 513 случаев COVID-19. 837 человек выздоровели, жертвами опасной болезни стали 82 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал о роли России в мире после пандемии.