Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Кроме того, политики затронули тему сирийского урегулирования.
Состоялся предметный разговор по актуальным международным темам, включая ситуацию вокруг (СВПД — прим. NEWS.ru) <…> и сирийское урегулирование в контексте договорённостей стран — гарантов астанинского формата, — сообщает МИД РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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