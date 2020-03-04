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Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Министры иностранных дел Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс, — сообщает ведомство Исламской республики. Также политики поговорили о двусторонних...