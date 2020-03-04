https://static.news.ru/photo/93ce9db6-5e18-11ea-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Министры иностранных дел Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс, — сообщает ведомство Исламской республики.

Также политики поговорили о двусторонних экономических отношениях и о событиях, связанных с распространением коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, боевики, базирующиеся в Идлибе, пытались устроить провокацию с использованием химоружия. Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).