Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Министры иностранных дел Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс, — сообщает ведомство Исламской республики.
Также политики поговорили о двусторонних экономических отношениях и о событиях, связанных с распространением коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, боевики, базирующиеся в Идлибе, пытались устроить провокацию с использованием химоружия. Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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